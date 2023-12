Cala il pericolo valanghe, riaperte la Val Ferret e la Val Veny

Il Comune di Courmayeur ha disposto da stamane la riapertura della Val Ferret e della Val Veny, chiuse da lunedì scorso per pericolo valanghe.

Alle 15.30 in Val Ferret sarà attivata la procedura di distacco artificiale delle slavine. Per questo dalle 15 scatterà l'evacuazione dell'abitato di Meyen e Pont-Pailler e, mezz'ora dopo, il divieto di accesso, circolazione e sosta nell'area soggetta a bonifica (Marbrée, Rochefort, Praz de Moulin) e lungo la strada tra La Palud e Planpincieux. Il termine previsto delle operazioni è alle 16.30.

In Val Veny, si legge nell'ordinanza comunale, "permane l'ordinario rischio residuo, connesso al territorio montano e al pericolo valanghivo, rispetto al quale ogni interessato dovrà effettuare, anche in ragione dei bollettini meteo e valanghe regionali, le opportune e puntali valutazioni delle condizioni di attualità del rischio, in merito alle attività che intende svolgere a sua totale ed esclusiva responsabilità".

Nelle due vallate il pericolo valanghe è al momento 3-marcato sopra i 2.300 metri di quota, 1-debole al di sotto.



