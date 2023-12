Confcommercio, con la ciclabile un calo di vendite del 30-50%

"Abbiamo visto un calo delle vendite dal 30 al 50 per cento, rischiamo la desertificazione commerciale". Lo dice il presidente dei Ascom Confcommercio Valle d'Aosta durante un incontro organizzato per parlare dell'impatto dei lavori della pista ciclabile ad Aosta.

"Abbiamo calcolato che nei tre mesi estivi servirebbero 1.000 posti auto solo per i turisti. Aosta è la capitale della Valle d'Aosta, non siamo contro la ciclabile ma deve essere utile e invece non la usa nessuno. Abbiamo lanciato l'allarme e non ci hanno ascoltato ma i danni li hanno fatti", aggiunge Bonomi.

I commercianti hanno puntato il dito sui cantieri per la ciclabile, definendoli "lavori infiniti" che "hanno portato a un importante calo dei parcheggi". Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio, attacca l'amministrazione comunale: "Abbiamo chiesto chiarimenti sul cronoprogramma e non abbiamo avuto risposta. Noi vogliamo dialogare e confrontarci, ma ci informano solo a cose fatte". Aggiunge Franco Napoli, presidente di Federmoda Confcommercio Vda: "E' ora di dire basta a zitti e Nuti", riferendosi al sindaco di Aosta.



