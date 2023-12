Riaperta l'A5 tra Morgex e Entrèves dopo la chiusura per lavori

E' tornato percorribile da questa mattina alle ore 6, "come previsto dal cronoprogramma e in prossimità della festività dell'Immacolata", il tratto della A5 Aosta-Monte Bianco tra Morgex ed Entreves. Lo comunica la società Rav.

"Grazie all'impegno di 20 imprese e circa 100 uomini al giorno, sono infatti terminati - sottoline la società - alcuni importanti lavori previsti nell'ambito del piano di ammodernamento infrastrutturale della tratta. Si tratta nel dettaglio di attività per il potenziamento degli impianti di sicurezza, secondo quanto previsto dalle più recenti normative in materia (Dlgs 264/06), e dell'installazione di alcune tratte di nuove barriere bordo ponte".

I lavori, come condiviso con il ministero delle Infrastrutture e di concerto con la Regione Valle D'Aosta, sono stati portati avanti a tratto chiuso al traffico e sono stati programmati in concomitanza con il periodo di chiusura del Traforo del Monte Bianco ancora in corso.

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, esprime "soddisfazione per l'impegno profuso dalla società autostradale Rav e dalle imprese che hanno lavorato agli importanti lavori di ammodernamento infrastrutturali. Si tratta di un risultato che avevamo sollecitato e concordato anche con gli enti locali e che favorirà l'auspicato afflusso dei turisti italiani in occasione del Ponte dell'Immacolata. Ora attendiamo la riapertura del Traforo del Monte Bianco, entro lunedì 18 dicembre, che ripristinerà la completa accessibilità della nostra regione in tempo utile per le festività natalizie e la stagione invernale".





