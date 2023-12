Cpel, valutare l'indennità sanitaria per altri lavoratori

L'assemblea del Cpel chiede di "verificare l'eventuale esistenza di ulteriori categorie di lavoratori impiegati, presso l'azienda Usl" da "includere tra i beneficiari dell'indennità sanitaria temporanea".

Insieme al parere positivo al disegno di legge regionale numero 129, da parte dei rappresentanti degli enti locali è infatti arrivata l'istanza di integrazione. I sindaci sottolineano la "condivisione dell'importanza di salvaguardare la continuità dei servizi e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (Lea) a fronte della carenza di personale sanitario".

Il disegno di legge prevede "un'indennità sanitaria temporanea, a titolo di integrazione del trattamento economico, limitatamente al triennio 2023/2025, la cui misura sarà determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale" e da attribuire a "personale della dirigenza sanitaria non medica, veterinaria e delle professioni sanitarie e personale delle professioni sanitarie del comparto sanità titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato", pieno o parziale, con l'azienda Usl della Valle d'Aosta .

La riunione di oggi si è aperta con ricordo di Riccardo Bieller, recentemente scomparso, a lungo amministratore e sindaco di Pré-Saint-Didier e per diversi anni rappresentante negli organi di Celva e Cpel, e con un saluto alla neo sindaca del comune della Valdigne, Alessandra Uva.



