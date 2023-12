Riforma della Giustizia, Delmastro ne parla ad Aosta lunedì

La riforma della Giustizia è il tema al centro di un incontro promosso da Fratelli d'Italia Vda e al quale parteciperà il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. L'evento è in programma lunedì 4 dicembre alle 17,30 nella sala congressi della Bccv in via Garibaldi 3, ad Aosta.

Interverranno anche il coordinatore regionale di FdI, Alberto Zucchi, e il responsabile regionale Giustizia di FdI Vda, l'avvocato Andrea Balducci.

"La riforma della Giustizia - si legge nella presentazione - è uno dei punti di programma prioritari che il governo Meloni si è assunto in questa legislatura. L'incontro - aperto al pubblico - è volto a relazionare in merito al lavoro fatto finora sul punto, descrivendo lo stato di avanzamento dei lavori con l'esposizione del cronoprogramma che determinerà la messa a terra di questa riforma tanto attesa da decenni da parte degli italiani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA