Maxi condominio a Cervinia, "incompatibile con Piano Casa"

"Il progetto del nuovo edificio residenziale denominato The Stone, presentato dalla società Vico srl al Comune di Valtournenche, è incompatibile con l'applicazione della legge regionale 24/2009 (legge sul Piano Casa)". Lo scrivono, in una perizia di parte (condominio Dent D'Herens di Breuil-Cervinia), gli architetti Flavio Bruna e Paolo Mellano.

"I computi volumetrici posti alla base del progetto - si legge - sono viziati da una omissione sostanziale: il volume del piano seminterrato (erroneamente indicato come 'interrato' negli elaborati di progetto)". Inoltre i periti "evidenziano importanti lacune, sia nell'impostazione generale del progetto (definizione del lotto di intervento) che nel computo delle superfici condonate: tali mancanze vanificano i conteggi complessivi e rendono il progetto incompatibile con il Piano Casa" In una seconda perizia l'ingegnere Giorgio Pozzi sottolinea che "il cosiddetto piano seminterrato ha una superficie di pareti di facciata fuori terra superiore al 60% della superficie di pareti totale di facciata e deve quindi essere equiparata, a tutti gli effetti, ad un piano fuori terra; in altri termini esso produce un contributo al totale Volume esistente, che pertanto supera il valore di 3.000 mc, soglia per poter fruire dell'incremento volumetrico del 35%". Il progettista ha indicato un aumento volumetrico di 2.559 mc mentre - secondo le consulenze - con il seminterrato supererebbe abbondantemente il limite di 3.000 mc.

La decisione di depositare due perizie tecniche fa seguito al provvedimento di "diniego alla richiesta di costruire" disposto dal Comune di Valtournenche, nel quale non era stato segnalato questo profilo 'critico' del progetto.



