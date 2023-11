Bertschy, importante mettere assieme ricerca e beni culturali

"E' importante per lo sviluppo della nostra regione saper mettere assieme la ricerca e l'innovazione con il patrimonio culturale. Noi abbiamo la possibilità di migliorare la qualità della nostra vita, dei processi industriali e dei servizi immaginando di mettere insieme le competenze delle persone e la capacità di lavorare insieme. Noi oggi presentiamo un progetto che è molto significativo, perché quello che vediamo tutti i giorni viene valorizzato attraverso una realtà ma soprattutto viene attualizzato. La società cambia, evolve, c'è necessità anche di evolvere la presentazione dei nostri servizi". Così l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, in occasione della presentazione all'Area megalitica di 'Aosta digitale', app gratuita di gamification, mapping, realtà aumentata (Ar) e virtuale (Vr) in grado di accompagnare il visitatore alla scoperta dei più importanti siti di Aosta.

"Voglio sottolineare - ha detto alla platea di studenti - quanto per voi sia importante immaginare che anche in questo campo si potranno trovare delle buone risposte, a livello formativo, occupazionale e soprattutto dei lavori interessanti".

"Oggi siamo qui a dimostrare - ha detto l'assessore ai Beni culturali, Jean Pierre Guichardaz - che anche con la cultura si mangia. L'app che gli sviluppatori hanno realizzato per la Regione Valle d'Aosta serve a far scoprire il territorio. C'è un grosso investimento, un'idea iniziale, oggi una prima realizzazione, perché l'app è implementabile".



