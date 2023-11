Salvini, 'tornerò ad Aosta per la Fiera di Sant'Orso'

"Conto di tornare molto presto in Valle d'Aosta e mi prenoto già per la Fiera di Sant'Orso da cui manco da troppo tempo". Lo ha annunciato il vicepremier e segretario federale della Lega, Matteo Salvini, in videocollegamento al congresso regionale del Carroccio che si è svolto ieri ad Aosta. "L'Autonomia, della difesa della montagna, dell'identità, del lavoro, la lotta a ogni tipo di infiltrazione e di malaffare sono - ha aggiunto Salvini - i valori che la Lega da sempre porta avanti in Valle d'Aosta. Che il congresso di oggi sia l'anticamera di una vittoria da portare avanti con le nostre forze, con gente pulita, con gente per bene".

Il vicesegretario federale Andrea Crippa, intervenuto al congresso, ha sottolineato: "Non cerchiamo persone che hanno migliaia di preferenze per poi scendere dal carro quando non gli fa più comodo. Noi vogliamo persone che lavorino per fare in modo che gli abitanti della Valle d'Aosta non siano costretti ad abbandonare la loro Regione perché non trovano più qui le condizioni per vivere".

Secondo Alessandro Panza, responsabile del dipartimento montagna della Lega Salvini premier ed europarlamentare del gruppo Identità e democrazia, "stiamo lavorando sia a livello europeo che a livello nazionale perché i tempi sono maturi per riportare al centro del dibattito politico la montagna. Tra qualche mese si voterà per le elezioni europee: sarà il momento in cui decidere se stare dalla parte dell'ideologia oppure dalla parte delle identità territoriali, dalla parte delle famiglie e delle imprese".

