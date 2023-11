Marzi, "indicatori sanità non aderenti alla realtà in Vda"

L'assessore alla Sanità Carlo Marzi, ha incontrato il ministro della Salute Orazio Schillaci.

"Abbiamo posto all'attenzione del ministro come in alcuni casi specifici gli indicatori standardizzati che monitorano dati e flussi collegati alle prestazioni sanitarie erogate vanno contestualizzati, in quanto non risultano aderenti alla nostra realtà", spiega Marzi.

"Abbiamo avuto inoltre l'opportunità di rappresentare al Ministro le iniziative che abbiamo previsto per valorizzare il personale e rafforzare l'attrattività della nostra sanità, la definizione del riconoscimento di figure professionali come gli operatori tecnici specializzati, le collaborazioni con le università per implementare il personale specialistico, sempre più necessario anche nella sanità valdostana, nonostante la nostra distanza geografica dagli atenei universitari".

Marzi ha poi parlato al ministro dell'approvazione del nuovo atto aziendale che prevede "un significativo incremento delle strutture complesse".

Prosegue Marzi: "Una particolare attenzione è rivolta al tema delle liste di attesa, con la costituzione di un apposito Gruppo di progetto con il compito specifico di garantire a tutti i cittadini certi e adeguati tempi di accesso alle prestazioni sanitarie".



