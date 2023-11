Bankitalia, l'economia valdostana cresce dell'1,5%

L'economia della Valle d'Aosta ha continuato a crescere nel primo semestre del 2023, sebbene a ritmi inferiori a quelli registrati nel biennio precedente.

L'indicatore trimestrale dell'economia regionale (Iter), elaborato dalla Banca d'Italia, mostra che "nei primi sei mesi dell'anno in corso l'attività economica sarebbe aumentata dell'1,5 per cento, a un tasso lievemente superiore alla media nazionale (1,2 per cento). L'andamento positivo, proseguito anche nel terzo trimestre, ha riflesso soprattutto quello dei comparti turistico e delle costruzioni". I dati emergono dall'analisi 'L'economia della Valle d'Aosta', realizzato da Banca d'Italia nell'ambito della serie di rapporti sulle 'Economie regionali', presentata oggi ad Aosta.

Nel turismo la congiuntura è stata particolarmente favorevole; la significativa ripresa dei flussi anche dall'estero ha consentito di recuperare ampiamente i valori antecedenti la pandemia.

L'espansione nell'edilizia è proseguita, grazie al buon andamento sia nel comparto residenziale, sostenuto ancora dagli incentivi alle ristrutturazioni, sia in quello delle opere pubbliche, grazie anche ai progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L'attività produttiva nel manifatturiero ha rallentato, risentendo soprattutto dell'indebolimento della domanda estera, in particolare per i prodotti siderurgici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA