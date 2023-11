Sappe, tre agenti feriti da un detenuto a Brissogne

Il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) segnala che ieri un detenuto appena trasferito al carcere di Brissogne (Aosta) si è reso protagonista di comportamenti aggressivi che hanno portato al ferimento di tre agenti.

Arrivato dal carcere di Biella dove si era "reso protagonista di gravi episodi di violenza, l'uomo "appena arrivato nel penitenziario aostano, ha opposto resistenza rifiutandosi di scendere dal mezzo della polizia penitenziaria e cercando inoltre di aggredire il comandante di reparto che era intervenuto per mediare", spiega Massimo Chiepolo, segretario del Sappe. "Ieri, poi, dopo analoghi comportamenti aggressivi e turbativi dell'ordine e della sicurezza interna, veniva accompagnato in ospedale per essere sottoposto a visita specialistica ma qui aggrediva il personale di scorta con calci e pugni tentando, presumibilmente, la fuga. Solamente il pronto intervento della scorta di polizia penitenziaria che, mettendo a repentaglio la propria incolumità, riusciva a bloccare in maniera rapida ed efficace il detenuto, ha evitato conseguenze più gravi anche per i cittadini presenti al momento nel nosocomio. Purtroppo, il bilancio è pesantissimo per la polizia penitenziaria, con tre colleghi feriti con diversi giorni di prognosi".



