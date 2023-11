Sci, Cervinia apre le prime piste sul versante italiano

Grazie alla neve caduta in abbondanza la scorsa settimana e alle nuove precipitazioni registrate da ieri e attese anche nei prossimi giorni, Breuil-Cervinia si è colorata di bianco. La stagione invernale è quindi pronta a decollare anche sul versante italiano, mentre sulla pista Gran Becca i migliori velocisti al mondo si sfidano nella prima edizione del Matterhorn Cervino speed opening.

Da martedì 14 novembre saranno in funzione le seggiovie Plan Maison, Fornet e Bontadini, lo skilift baby La Vieille e il tapis roulant di Plan Maison che serviranno le piste 6, 6.0, 6.00, 6 bis alta e 8. Da sabato 18 novembre aprirà al pubblico anche la pista 5 che consentirà il rientro fino in paese. Resta chiuso il collegamento internazionale verso Zermatt (Svizzera), attraverso il Teodulo. Fino a nuove aperture, lo skipass giornaliero avrà un costo di 47 euro, mentre il mezzo giornaliero sarà di 38 euro.



