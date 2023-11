Biblioteca regionale, torna il mercatino del libro usato

Come ogni anno in autunno e primavera, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta mette in vendita dei libri dismessi dal Sistema bibliotecario valdostano.

Il mercatino si svolgerà da giovedì 16 novembre a sabato 18 novembre, dalle 9 alle 19 nella Biblioteca. Il prezzo di vendita diminuirà di giorno in giorno: da 3 euro giovedì, a 2 euro venerdì, per arrivare infine a 1 euro sabato. I prezzi di alcuni volumi, relativi alla cultura locale, saranno i seguenti: 10 euro il primo giorno, 5 euro il secondo giorno, 2 euro il terzo giorno. Lo comunica l'assessorato dei Beni e Attività culturali, precisando che i libri posti in vendita sono circa 1.500 unità: "Si tratta di libri usati - si legge in una nota - che non sono più utili al servizio pubblico, libri posseduti in più copie, volumi di cui esistono edizioni più aggiornate, libri che da tempo non vengono più richiesti, libri non in buono stato, ma non al punto da dover essere inviati al macero. I loro generi spaziano dalla narrativa, alla saggistica, alla cultura valdostana, ma anche manualistica, guide turistiche e libri per ragazzi".



