Nomina presidente della Siv, la procura apre un fascicolo

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo - al momento senza ipotesi di reato e indagati - sulla nomina del nuovo presidente della partecipata Siv (Société Infrastructures Valdôtaines srl), che si occupa dei lavori per la nuova università e per l'ampliamento dell'ospedale Parini.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno acquisito la documentazione relativa alla nomina fatta con delibera di giunta (l'incarico è stato affidato all'ingegnere Fabio Fabiani di Saint-Pierre). Il fascicolo - conoscitivo - è stato aperto a seguito di un esposto.

La questione era stata sollevata in Consiglio Valle dalla consigliera Chiara Minelli: secondo lei la nomina non era legittima e incompatibile in quanto il professionista incaricato era anche direttore dei lavori dell'università.



