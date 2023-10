Scuola materna allagata ad Aosta, causa è la lavastoviglie

"L'allagamento non è stato causato da un guasto all'impianto idrico né da cedimenti in qualche modo riconducibili alla struttura dell'edificio scolastico, ma dalla rottura imprevedibile dell'elemento di raccordo del tubo della lavastoviglie utilizzata nella scuola". Lo dichiara l'amministrazione comunale di Aosta in merito alla chiusura della scuola dell'infanzia Corrado Gex a causa dell'allagamento di alcuni locali.

"Purtroppo, poiché la rottura si è verificato nel fine settimana, l'acqua è fluita in maniera ininterrotta - è spiegato in una nota - danneggiando il pavimento in legno dei locali al piano terra e infiltrando il piano interrato, interessando il materiale depositato nelle varie stanze oltre che l'impianto elettrico che corre a soffitto. Gli Uffici comunali preposti si sono immediatamente attivati per trovare una soluzione temporanea atta a ospitare i 63 minori che frequentano la scuola. La sistemazione sarà individuata tenendo conto degli edifici scolastici, e dei locali all'interno delle scuole, attualmente del tutto o parzialmente disponibili".



