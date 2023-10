Fdi Vda, 'l'Area megalitica divora milioni e senza ritorni'

"Con i soldi buttati nell'area megalitica, cattedrale nel deserto divoratrice di milioni per progettazioni esecuzione e gestione senza nessun ritorno, provate solo a pensare quanti appartamenti per l'edilizia residenziale pubblica si potevano costruire o ristrutturare in rispetto alle prioritarie esigenze dei vivi". Così in un post Fratelli d'Italia Valle d'Aosta commenta il dibattito in Consiglio di Valle sui lavori all'Area megalitica di Aosta.

Si tratta, secondo il partito, di "un'operazione senza senso, contro tutte le tendenze attuali, con mille incognite e senza alcuna visione futura nel posto in cui è, oltre all'evidenza oggettiva dell'invereconda spesa fatta finora per l'area megalitica di quasi 50 milioni (con altri milioni in incognito a seguire) imporrebbe una levata di scudi collettiva per l'incredibile irresponsabilità dei governanti e dei partiti locali al comando perpetuo negli ultimi 30 anni che dovrebbero essere interdetti per lo sperpero di denaro pubblico".

"Noi di Fdi in Valle d'Aosta, per quanto di nostra competenza, abbiamo il dovere di cercare di fermarli", si conclude il post.



