Covid, un paziente in Rianimazione al Parini di Aosta

Nella terapia subintensiva dell'ospedale Parini di Aosta è ricoverato un paziente con il Covid. L'uomo è isolato ed è risultato positivo a un tampone di controllo. Si tratta di un paziente "centauro", ricoverato per altre ragioni e che "non mostra sintomi da Covid", dice il primario della Rianimazione, Luca Montagnani.

"L'isolamento di pazienti Covid comporta minime ripercussioni sull'attività, ma il mio personale è impegnato su due fronti", prosegue Montagnani.

Nel frattempo sono iniziati i lavori per il nuovo reparto di Rianimazione, che sorgerà di fronte a quello attuale e al momento i pazienti sono stati trasferiti nel "triangolo". Gli interventi dovrebbero concludersi entro metà novembre. Nel nuovo reparto ci saranno stanze isolabili.

"In generale i casi Covid stanno aumentando, ma si tratta quasi sempre di pazienti centauri senza sintomatologia legata al virus", conclude Montagnani.



