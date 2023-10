Transizione energetica, Giunta Vda approva il Pear al 2030

La Giunta regionale ha approvato la proposta di Piano energetico ambientale regionale al 2030 (Pear Vda 2030). Il documento potrà ora essere sottoposta all'attenzione del Consiglio regionale. "Il Pear - spiega l'assessore Luigi Bertschy - è la base del processo di transizione energetica della Valle d'Aosta: si tratta di uno strumento ambizioso che raccoglie le sfide e le opportunità che questo percorso comporta. Coerentemente con gli indirizzi strategici posti dalla RoadMap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040 e degli sfidanti obiettivi a livello internazionale ed europeo, il Pear individua quattro Assi di azione, prioritariamente indirizzati alla riduzione dei consumi, in particolare da fonte fossile e all'aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili" Inoltre "è stata data particolare rilevanza anche al tema delle reti e delle infrastrutture che costituiscono una condizione abilitante per la transizione energetica, nonché alla sensibilizzazione e formazione per promuovere nelle persone un ruolo attivo e consapevole in questo percorso. Il tema della ricerca e dell'innovazione, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, è trasversale a tutti gli assi di intervento sopra elencati, dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale, ma anche, non meno importante, culturale, metodologico e di processo". La proposta di Pear viene quindi ora trasmessa al Consiglio regionale per avviare il confronto politico che condurrà alla sua approvazione.



