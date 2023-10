Legambiente, Aosta 44/a nella classifica delle città green

La città di Aosta si piazza al 44/o posto nella classifica di Ecosistema urbano 2023, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sulle performance ambientali di 105 comuni capoluogo. Rispetto all'edizione 2022, la città ha guadagnato una posizione.

Il punteggio nella classifica finale, in centesimi, viene assegnato sulla base dei risultati qualitativi ottenuti l'anno passato nei 18 indicatori consideªrati da Ecosistema Urbano e che coprono sei aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Aosta ha ottenuto un punteggio di 59,50, nel 2022 era stato di 55,35.

La città figura tra le posizioni di rilievo per concentrazione media di Pm10 (è 15/a), uso efficiente del suolo (25/a), numero di morti e feriti (4,4) in incidenti stradali ogni 1.000 abitanti (26/a), numero di moto (5,4) ogni 100 abitanti (2/a). Aosta compare invece nella parte bassa delle classifiche per consumi idrici domestici (è 85/a) con 172 litri per abitanti al giorno, passeggeri nel trasporto pubblico (91/a), percorrenza del trasporto pubblico (94/a), metri quadrati di isole pedonali (5,9) per abitante (90/a). Seconda metà delle graduatorie anche per il numero di alberi (11) ogni 100 abitanti (72/a) e la superficie verde totale (69/a) con 19,3 metri quadrati per cittadino.

Aosta è 47/a per rifiuti pro capite (493 chilogrammi per abitante all'anno) e 35/a per raccolta differenziata, con il 69,60 per cento. Riguardo alla "infrastrutturazione per ciclabilità" è 57/a, con 9,25 metri di pista ogni 100 abitanti, ma i dati sono del 2022 e non tengono conto dell'apertura di nuovi tratti avvenuta quest'anno. Con 67 veicoli per 100 abitanti la città è 53/a nella classifica relativa alle auto.

