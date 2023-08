Frana a Valtournenche, 5.000 persone isolate a Cervinia

Una frana è caduta in serata sulla strada regionale della Valtournenche, nei pressi della frazione Singlin, in Valle d'Aosta. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, carabinieri, corpo forestale e uomini della Protezione civile, impegnati in operazioni volte ad escludere la presenza di persone coinvolte e a ripristinare la viabilità. La strada per Valtournenche è chiusa e sono almeno 5.000 le persone - tra residenti e turisti - che sono a Cervinia e al momento risultano isolate. Lo smottamento è stato provocato dalle forti piogge delle ultime ore.



"In relazione all’evento franoso verificatosi a Valtournenche segnaliamo che non vi sono persone coinvolte. C'è stata una colata e sono in corso le operazioni di ripristino della strada, che richiederanno tempo. Le valutazioni saranno effettuate in seguito". E' quanto comunica l'amministrazione comunale di Valtournenche in merito alla frana caduta sulla strada regionale.

