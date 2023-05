Traforo Monte Bianco, Tajani-Colonna "esaminare diverse opzioni"

Il tema delle chiusure per lavori del traforo del Monte Bianco è stato tra i dossier affrontati nel corso di un incontro alla Farnesina tra il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e la ministra francese dell'Europa e degli affari esteri, Catherine Colonna.

I due ministri, si legge in una nota della Farnesina, "su richiesta del vicepremier, si sono anche confrontati sulle prospettive di ammodernamento e rilancio del traforo del Monte Bianco, concordando sulla necessità di sollecitare un esame delle diverse opzioni da parte degli organismi tecnici".

La società mista di gestione (Geie) ha previsto chiusure al traffico di 3-4 mesi all'anno fino al 2041, in alternativa una chiusura totale per tre anni. La prima interruzione scatterà dal 4 settembre al 18 dicembre del 2023 per consentire di allestire un cantiere-test per valutare la "migliore metodologia operativa per il prosieguo delle opere".

Il governo italiano e la Valle d'Aosta - d'accordo con Confindustria e con la società italiana di gestione della struttura (Sitmb) - si erano attivati per avviare un confronto con la Francia "al fine di valutare un raddoppio del traforo".