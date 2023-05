Boom Saison culturelle 2022/2023, 7.000 presenze in più

La Saison culturelle 2022/2023 ha registrato oltre 24.000 presenze, quasi 7.000 in più della scorsa stagione. In tutto, gli incassi ammontano a 290.000 euro, 10.000 euro in meno rispetto al 2010, la stagione record per la storica rassegna regionale. E' emerso durante la presentazione di "Printemps en musique", in coda alla quale è stato fatto il punto sull'esternalizzazione di parte della Saison culturelle: "Il capitolato di gara è stato approvato e trasmesso alla Cuc - ha spiegato il dirigente regionale Raphael Desaymonet - e il bando per la prossima stagione sarà pubblicato entro il 10 giugno. L'appalto avrà una durata di quattro anni".

I dati sugli ingressi "dimostrano che non c'è un Sos cultura in Valle d'Aosta. Per quanto si possa sempre fare meglio - ha detto l'assessore ai Beni culturali Jean-Pierre Guichardaz - dobbiamo ricordare che siamo una regione di 120.000 abitanti. Vuol dire che una persona su cinque partecipa ai nostri eventi" .