Valanga in val di Rhemes, la procura di Aosta apre un'inchiesta

La procura di Aosta ha aperto un'inchiesta sulla morte sotto una valanga in val di Rhemes dei tre allievi del corso di formazione per aspiranti guide alpine Sandro Dublanc, Lorenzo Holzknecht e Elia Meta. Al momento non si conoscono né le eventuali ipotesi di reato né se vi siano persone indagate. L'obiettivo degli inquirenti è ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità. La relazione del Soccorso alpino della guardia di finanza è attesa nelle prossime ore sulla scrivania del pm Giovanni Roteglia, che dovrà decidere se disporre o meno l'autopsia, anche in base agli esiti dell'esame esterno condotto dal medico legale.