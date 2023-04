Sanità: Aggravi, in Vda problemi sono anche di governance

"Forse è il momento di fare dei ragionamenti sulla sanità valdostana, ma non soltanto dal punto di vista dei numeri e delle quantità di risorse spese.

In sintesi: se a fronte delle risorse stanziate i problemi permangono, anzi spesso aumentano, allora il problema non è soltanto di natura finanziaria, bensì anche di governance e anche di mera gestione aziendale". Lo scrive sul suo blog il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda) commentando le dichiarazioni riguardanti i numeri della sanità in Valle d'Aosta ed in particolare l'annuncio per cui nel biennio siano previsti 26 milioni di euro in più per i Lea.

"È ormai banale e ridondante - ha aggiunto - dire che il bilancio della nostra Regione per un terzo (e più) sia dedicato alla spesa sanitaria (ed agli investimenti), ma è altrettanto banale e ridondante dire che occorrerà fare qualche ragionamento futuro. Spesso si dice semplicisticamente che la soluzione dei problemi della nostra Sanità sia principalmente una questione di risorse finanziarie è anche giusto. Ma non è solo questo".