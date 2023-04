Ferrovie, aggiudicati lavori per elettrificazione Aosta-Ivrea

Rete ferroviaria italiana ha aggiudicato la gara per la progettazione e la realizzazione dei lavori di elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta. Vincitore è il consorzio di imprese composto da Impresa Luigi Notari (capofila del raggruppamento), Sifel., Costruzioni Linee Ferroviarie, Clf e Rete Costruzioni Ferroviarie. La gara ha un valore di circa 79 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr.

"Gli interventi rientrano nel più ampio progetto di adeguamento e miglioramento della linea ferroviaria Chivasso-Aosta - si legge in una nota - in base a quanto previsto dall'Accordo di Programma Quadro tra Regione Valle d'Aosta e Rfi ed è finalizzato a incrementare e migliorare le prestazioni dei servizi sulla linea Aosta-Ivrea-Torino".

In dettaglio il progetto consiste nell'elettrificazione del tratto di linea tra Ivrea ed Aosta, lungo 66 chilometri, e prevede la realizzazione di tre nuove sottostazioni elettriche a Donnas, Chatillon ed Aosta con l'adeguamento delle opere d'arte e delle gallerie lungo la tratta. È inoltre previsto l'adeguamento delle stazioni di Nus e Hone Bard agli standard internazionali in termini di accessibilità per persone a mobilità ridotta, con la realizzazione di un sottopasso e sovrappasso, ascensori, percorsi per ipovedenti e marciapiedi rialzati. la conclusione dei lavori è prevista nel 2026.

"L'elettrificazione - precisa Rfi - consentirà la circolazione di treni completamente elettrici, in alternativa o in sostituzione agli attuali treni diesel e bimodali, permettendo maggiori disponibilità in termini di capienza e di incremento degli standard di regolarità e puntualità oltre che contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile".