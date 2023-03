Camion betoniera si ribalta, estratto l'autista dalle lamiere

(ANSA) - AOSTA, 25 MAR - E' stato estratto dalle lamiere l'autista del camion betoniera che si è ribaltato stamane lungo la strada regionale 45 della val d'Ayas, sopra Verrès, finendo fuori strada. L'uomo è cosciente e non pare al momento in pericolo di vita. A prima vista ha riportato fratture agli arti inferiori. Le sue condizioni saranno accertate in pronto soccorso ad Aosta, dove è stato portato con l'elicottero. E' probabile quindi che, almeno in un primo momento, i medici si riservino la prognosi.

Dopo una mattinata di lavoro, con il coordinamento della centrale operativa del 118, i soccorritori lo hanno liberato.

Sul posto sono stati impegnati i tecnici del soccorso alpino valdostano, gli uomini del corpo valdostano dei vigili del fuoco (con squadra taglio e autogru), medico e sanitari del 118. Gli accertamenti sull'incidente sono affidati ai carabinieri.

(ANSA).