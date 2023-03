Ferrovia: VdaRiparte, ora gestire bene interruzione servizio

"Il problema principale oggi non è il nodo di Ivrea, ma quello di gestire bene l'interruzione del servizio per realizzare l'opera. Il periodo di tre anni considerato necessario da Rfi, pare eccessivo e comunque bisogna programmare fin d'ora i servizi sostitutivi e bisogna pensare al personale ferroviario che nel periodo di chiusura dovrà cambiare mansioni". Lo scrive in una nota il Comitato la Valle d'Aosta Riparte che ha partecipato ad Ivrea ad un incontro pubblico sulla elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta, aggiungendo che "l'interruzione del servizio sulla linea è una occasione per fare vari lavori per di ammodernamento e velocizzazione della infrastruttura e per migliorare l'utilizzo e l'accessibilità delle stazioni ferroviarie".

"Per la città di Aosta - prosegue - è una occasione unica, da non perdere, per allargare il sottopasso della stazione e realizzare un moderno, comodo e bel collegamento fra il centro della città e la sua parte Sud". La Valle d'Aosta - sia come Comitato sia come Regione (era presente all'incontro l'assessore ai trasporti Luigi Bertschy) ha "ribadito la necessità di una elettrificazione completa" della linea, "altrimenti sarebbero soldi assolutamente sprecati".