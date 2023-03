Jeunesse valdotaine, Sylvie Hugonin nuovo "animateur"

Sylvie Hugonin, di 29 anni, di Aosta, è il nuovo "Animateur principal" della Jeunesse valdotaine, movimento giovanile dell'Union valdotaine. E' stata eletta dall'Assemblée Générale che si è riunita il 12 marzo. Nel direttivo sono stati nominati anche Christian Jeantet (tesoriere), Sylvie Proment, Sylvie Bonel, André Comé, Aimé Dujany, Renée Glarey, Marlène Jorrioz e Andrea Prudenziati.

"Sono onorata di poter rappresentare un movimento - ha detto Hugonin - che unisce, da 77 anni, giovani autonomisti valdostani. Soprattutto da giovane donna visto che sono più di 35 anni che la Jeunesse non ha una Presidentessa".

Poi ha aggiunto: ""Gli eventi che si sono succeduti nelle ultime settimane hanno profondamente deluso i valdostani, ma soprattutto i giovani che stanno perdendo sempre più interesse per la politica; questi atti sono lontani dai bisogni concreti e reali dei valdostani". La Jeunesse valdotaine chiedono "meno personalismi ma più decisione, spirito critico e coordinazione nel governo del movimento e più in generale della Regione: l'auspicio è che questa rinnovata intesa non costituisca solo una mera soluzione ad una crisi ma che sia alla base di un progetto di più ampio respiro".