Pd, domenica nove seggi per votare in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 23 FEB - Anche in Valle d'Aosta domenica 26 febbraio si terranno le primarie del Partito democratico. Dalle ore 8 alle 20 iscritti e iscritte, elettori ed elettrici, potranno andare in uno dei nove seggi che saranno allestiti e scegliere chi tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein dovrà guidare il Partito.

Si potrà votare nei tre seggi di Aosta - corso Battaglione 13/b, sede Pd; piazza Chanoux 32, sala Hôtel des Etats; piazza Battaglione Cervino, gazebo dalle ore 10 alle 18 -, a Morgex in piazza della Resistenza 9, al municipio di Saint-Pierre, a Quart in via del Ponte Vecchio 1, a Saint-Vincent nel gazebo di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (dalle ore 10 alle 18), a Verrès, nel salone Bonomi in piazza Europa 1, a Donnas, nella sala polivalente di via Binel 25.

Il voto è aperto a tutti coloro in possesso di cittadinanza italiana.

Potranno votare anche fuorisede, stranieri e giovani tra i 16 e i 18 anni: in questi tre casi è necessario iscriversi sulla piattaforma online (www.primariepd2023.it).

Ai seggi sarà necessario avere il documento d'identità e verrà richiesto un contributo di due euro. (ANSA).