Aereo ad elica danneggiato mentre atterra ad Aosta

Incidente aereo all'aeroporto Corrado Gex dì Aosta. Un piccolo aereo ad elica - un Cessna 172 m skyhawk - a causa del forte vento ha impattato violentemente il suolo durante la manovra di atterraggio. Non ci sono state conseguenze per i passeggeri. Il velivolo ha riportato danni all'ala e all'elica.

Immediatamente sono scattate le procedure di sicurezza interne dell'aeroporto che hanno attivato le squadre dei vigili del fuoco. L'area è stata messa in sicurezza a seguito di uno sversamento di carburante.