Al via consultazioni, prima maggioranza e poi Pour l'Autonomie

Iniziano mercoledì 8 febbraio le 'consultazioni' per trovare una soluzione alla crisi politica in regione dopo le dimissioni di Erik Lavevaz dalla presidenza. Le prime riunioni si svolgeranno tra le forze che compongono l'attuale maggioranza (Union valdotaine, Alliance valdotaine, VdaUnie, Stella alpina, Evolvendo, Partito Democratico, Federalisti progressisti) per accertare la volontà di portare avanti il progetto. Successivamente è previsto un incontro con Pour l'Autonomie per capire se ci sono le condizioni per arrivare ad un allargamento della compagine di governo. Resta ancora da individuare chi sarà il presidente 'incaricato' con due i nomi in lizza in questa fase: Luigi Bertschy, attuale presidente facente funzioni (Alliance valdotaine), e Renzo Testolin (Union valdotaine).