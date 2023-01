Sì a precettazione vigili del fuoco, salva la Fiera di Sant'Orso

Il secondo giorno della Fiera di Sant'Orso si potrà svolgere nonostante lo sciopero indetto dai vigili del fuoco per rivendicare la riforma contrattuale. Nel pomeriggio infatti i sindacati del comparto unico regionale hanno firmato un accordo - ad eccezione del Conapo (che non lo ha sottoscritto) e della Uil (assente) - con la Regione per poter precettare i vigili del fuoco e quindi garantire il necessario servizio di vigilanza antincendio. "Un'alta percentuale di colleghi ha aderito allo sciopero, che non revochiamo. Ma con la precettazione il servizio dovrà essere garantito", spiega Luca Pison, membro della segreteria del Conapo.

“Le parti, vista la rilevanza della manifestazione millenaria denominata ‘Foire de Saint Ours’ sotto il profilo economico, sociale, culturale e di sicurezza pubblica in considerazione del notevole afflusso di persone, convengono di prevedere che devono essere garantite le prestazioni definite indispensabili al fine di assicurare il servizio di vigilanza”. Lo si legge nell'accordo firmato dalle sigle sindacali del comparto unico regionale Fp/Cgil, Cisl/Fp, Savt/Fp, Fiap/Sivder per rendere possibile lo svolgimento del secondo giorno di Fiera di Sant’Orso nonostante lo sciopero dei vigili del fuoco. Il contingente minimo da garantire su due turni corrisponde a quello già previsto: un funzionario, tre capisquadra e 14 vigili del fuoco (in questo caso, quattro sono reclutabili tra i volontari). Con l’obiettivo di “aprire la contrattazione” le parti si “impegnano a rivedersi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 23 febbraio 2023”. “L’accordo - spiega il presidente della Regione, Luigi Bertschy – consentirà di dare continuità alla Foire de Saint-Ours anche per la giornata di domani, nell’interesse degli artigiani, degli operatori economici e di tutta la comunità valdostana. La firma di oggi giunge a conclusione di alcuni giorni di approfondito confronto riguardante sia il Corpo forestale della Valle d’Aosta che il Corpo valdostano dei vigili del fuoco per cui ringrazio i sindacati che si sono resi disponibili a sedersi al tavolo. Vista l’importanza dei temi sono già state programmate altre riunioni nelle prossime settimane”.