"Sono in corso degli approfondimenti tecnico-giuridici e organizzativi per individuare soluzioni che ci consentano di salvaguardare lo svolgimento, anche domani, della Foire de Saint-Ours per la città di Aosta, per il mondo artigianale valdostano e per l'intera economia valdostana". Lo ha detto il Presidente della Regione, Luigi Bertschy, commentando la conferma da parte dei sindacati dei vigili del fuoco dello sciopero proclamato per domani.