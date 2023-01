Sciopero Vvf confermato, secondo giorno Fiera Sant'Orso a rischio

L'assemblea dei vigili del fuoco convocata ieri sera da Conapo e Fp Cgil ha deciso di confermare a larga maggioranza lo sciopero annunciato per il secondo giorno della Fiera di Sant'Orso, domani 31 gennaio, dalle ore 6 alle ore 22. Visto l'afflusso stimato in occasione della kermesse dell'artigianato alpino di tradizione - oltre 20 mila persone - è necessaria la vigilanza antincendio, servizio che i vigili del fuoco non sono tenuti a garantire in caso di sciopero. "Nella lunga storia della Foire un giorno in meno di manifestazione, per via di uno sciopero di categoria, lascerebbe stupefatto anche Sant'Orso", scrive in un tweet l'assessore regionale Luciano Caveri. Sabato scorso la Chambre valdotaine e le associazioni di categoria del comparto imprenditoriale si erano appellate "al riconosciuto senso civico e di responsabilità dei nostri vigili del fuoco perché la loro protesta non generi ripercussioni su quelle attività economiche e imprenditoriali che rischierebbero di esserne le vittime innocenti".

I sindacati di categoria ritengono inascoltata la loro protesta per ottenere una riforma contrattuale volta all'equiparazione con i colleghi del corpo nazionale. Nel luglio 2022 l'amministrazione regionale, scongiurando uno sciopero analogo che avrebbe messo a rischio il regolare svolgimento del Jova beach party ad Aosta, aveva annunciato un impegno sia per la norma di attuazione sia per un comparto "Sicurezza e soccorso" che avrebbe consentito l'equiparazione del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo forestale con gli omologhi dipendenti nazionali.