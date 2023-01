Union valdotaine lancia una Federazione degli autonomisti

"I movimenti autonomisti devono sempre sostenere le ragioni dello stare insieme, soprattutto la difesa inflessibile del nostro Statuto Speciale e la promozione di un dibattito federalista che superi i confini regionali e nazionali. Inoltre devono essere uniti nel governo della Regione, e non per caso ma da una sistematica strategia politica che, pur nelle diverse sensibilità dei vari partiti, devono essere univoci, coordinati e inscindibili". Lo sostiene l'Union valdotaine - secondo quanto appreso dall'ANSA - che lancia una Federazione dei movimenti autonomisti in Valle d'Aosta.

"L'impegno è di istituire un gruppo di lavoro interpartitico - si legge in un documento che sarà portato all'esame del Conseil fédéral - che possa lavorare alle formule da adottare per la ricomposizione della zona autonomista entro la fine di aprile".

"Sarebbe banale - prosegue il documento - dire oggi che la formula più corretta e definitiva per il processo di riunificazione è un partito unico, piuttosto che una federazione di partiti. Sarebbe anche banale pensare che si possa livellare la sensibilità degli autonomisti. Al contrario, pur consapevoli dei contrasti interni al nostro partito di questi giorni, rivendichiamo la capacità degli autonomisti di sottolineare le diversità e, se necessario, di dare un nome e un titolo a queste diversità, anche in vista di una ricomposizione rigorosa dello spazio autonomo. Non si tratta di ricomporre un partito per ottenere il massimo risultato elettorale e di spaccare tutto di nuovo, ma di trovare la formula grazie alla quale, pur con visioni diverse, possiamo evidenziare i punti e governare la Valle d'Aosta, con l'assoluta certezza di portare risultati, almeno per i prossimi dieci anni".