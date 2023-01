Union valdotaine al bivio, base chiamata a scegliere alleati

"Conferma dell'importanza di ricomporre il mondo autonomista, preferenza per un'alleanza con i progressisti evitando il centrodestra, in coerenza con il percorso politico avviato negli ultimi anni a livello regionale oltre che nel comune di Aosta, e con la linea programmatica linee degli ultimi congressi dell'Union Valdôtaine, rivendicando il ruolo fondamentale e glorioso dell'Union Valdôtaine che, nel corso della storia, non si è mai dovuta "piegare" ai governi nazionali, ma ha sempre rivendicato - ed ottenuto - i suoi diritti territoriali a Statuto Speciale" oppure "Conferma dell'importanza di ricomporre il mondo autonomista, preferenza per un'alleanza con il centrodestra per rilanciare l'attività amministrativa e per ottenere le maggiori garanzie di raggiungimento di obiettivi strategici di vitale importanza per la nostra comunità, grazie a un dialogo facilitato a Roma". Sono i due quesiti che saranno portati al voto dei delegati dell'Union valdotaine durante la prossima riunione del Conseil fédéral per definire la linea politica da seguire a livello regionale. "Per quanto riguarda il dialogo con Pour l'Autonomie - si legge nel documento che sarà presentato al 'Parlamentino' unionista - la trattativa con il centrodestra non deve necessariamente escludere l'apertura al gruppo".