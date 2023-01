Fdi, arroganza irricevibile da Union valdotaine

"Il fatto che sia l'Union valdotaine a chiedere unità con una spocchia inenarrabile e a scegliere se aprire la porta al centrosinistra o al centrodestra dopo i guai di cui sono i soli responsabili è di una arroganza irricevibile e dovrebbe imporre un'unica risposta dal centrodestra unito (ma anche dal centrosinistra) che sia compatibile con un minimo di dignità e coerenza politica". Lo dichiara Alberto Zucchi, coordinatore di Fratelli d'Italia, in merito alla crisi in Regione e alle prossime mosse dell'Union valdotaine.

Aggiunge: "La nostra posizione è sempre quella coerentemente espressa e ribadita più volte in particolare dalla stessa Lega, che ha sempre detto che il loro coinvolgimento di governo in questa legislatura non poteva che passare da una loro presidenza, che significasse traenza del centrodestra, ma non sudditanza, e palese discontinuità. Se adesso hanno cambiato idea e si dichiarano disponibili è certamente legittimo per loro ma per noi molto spiacevole perché consideriamo il centrodestra nel suo insieme l'unica alternativa possibile, così come avviene in campo nazionale. Sia chiaro che tale posizione non può in alcun modo essere ascrivibile al centrodestra unito ma ai singoli Partiti perché noi non siamo assolutamente d'accordo a fare compromessi al ribasso con chi consideriamo i nostri avversari così come dimostrato anche alle ultime elezioni politiche".