Frane, ultimati lavori protezione area sportiva Saint-Oyen

Sono stati ultimati i lavori di mitigazione dal rischio di crolli a monte dell'area sportiva in località Pré Neuf, nel comune di Saint-Oyen. Lo comunica l'assessorato delle Opere pubbliche e Territorio. "L'intervento, molto atteso dalle comunità interessate, è stato ultimato nel rispetto dei tempi di conclusione che avevamo indicato entro la fine del 2022 - spiega l'assessore Carlo Marzi - ed è interamente finanziato con fondi statali, per un importo complessivo di circa 550 mila euro. E' ora nuovamente possibile rendere fruibili le strutture nell'area sportiva di St-Oyen che per la Valle del Gran San Bernardo rappresentano importanti funzioni ricreative e turistiche. Sempre nella vallata, proseguiranno gli interventi di mitigazione dei rischio idraulico sul torrente Flassin, nei comuni di Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses, per circa 950.000, a protezione di un'area ad elevata valenza turistica, in procinto di essere affidati, che saranno avviati entro l'inizio della prossima estate ".

I lavori di mitigazione del rischio sono consistiti nell'esecuzione di barriere paramassi deformabili ad assorbimento di energia, a protezione di parte dell'area sportiva in località Pré Neuf. Nella primavera del 2020, alcuni episodi di crolli di massi sul versante a monte dell'area avevano determinato la chiusura totale delle infrastrutture.