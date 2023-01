Frane, riapre strada statale 26 sopra Pré Saint Didier

Dalle 7.30 di martedì 24 gennaio sarà riaperta, senza limitazioni al transito, la strada statale 26 a collegamento tra i comuni di Pré-St-Didier e La Thuile dopo la frana del 25 dicembre scorso. Lo ha comunicato l'assessorato delle opere pubbliche. "Durante lo scorso fine settimana - spiega l'assessore Carlo Marzi - è stato, infatti, ultimato il paramassi, lungo circa 43 metri e alto circa 5,50 metri. A monte è stata anche realizzata una trincea lunga circa 30 metri e profonda circa 3,5 metri, per un costo complessivo di circa 300.000 euro. In poche settimane, collaborando con Anas e in continuo raccordo con i Sindaci, siamo riusciti a fare sistema garantendo una via di collegamento straordinaria con la località turistica di La Thuile, mentre realizzavamo questo insieme di opere di mitigazione del rischio direttamente nel vallone oggetto della frana".

L'ordinanza, che verrà emessa da Anas, consentirà il transito nei due sensi di marcia, ad eccezione di un senso unico a vista, disposto in via provvisoria, nel tratto interessato da una strettoia in corrispondenza dell'area in cui è stato costruito il rilevato paramassi.