Scuola: 14 gradi in classi Isiltep Verres, studenti protestano

"In classe ci sono 14 gradi. Il riscaldamento non funziona dall'inizio dell'inverno. E poi abbiamo le finestre rotte, un bagno funzionante per 50 studenti, le porte sono rotte, non c'è acqua calda. E nei laboratori c'è il gelo, la temperatura scende fino a 5-6 gradi". E' quanto dichiara un rappresentante degli studenti dell'Isiltep di Verres che oggi, assieme ai suoi compagni, è stato protagonista di una protesta che ha coinvolto tutto l'istituto, ospitato nell'ex cotonificio Brambilla.

"Il lunedì è il giorno peggiore - racconta - perché il venerdì il riscaldamento viene spento e riacceso solo poco prima della campanella. In classe i miei compagni avevano la giacca addosso, qualcuno tremava. Quando sono uscito dall'aula per cercare un termometro ho visto anche altri rappresentanti che protestavano.

La preside non c'era, i vice hanno scaricato la responsabilità sulla Regione. Hanno detto che il problema è stato segnalato ma non succede nulla. Ci hanno consigliato di portarci delle coperte". I rappresentanti degli studenti hanno fatto un'assemblea straordinaria. "Si è anche parlato di scioperare, adesso si vedrà. Intanto al pomeriggio molti sono andati a casa".