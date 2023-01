Scuola: 14 gradi in classi medie Pont Suaz, guasto risolto

Non solo all'Isiltep di Verrès e al Liceo scientifico Bérard di Aosta: lunedì 23 gennaio erano fredde anche le aule della scuola media di Pont Suaz, a Charvensod (Istituzione scolastica Monte Emilius 3). Oggi, riferisce la sovraintendente agli studi, Marina Fey, la situazione è tornata alla normalità: "La scuola non è mai stata chiusa. Al mattino le temperature erano basse, attorno ai 14 gradi, a causa di un guasto alla caldaia. Ai genitori è stato detto che avrebbero potuto andare a prendere i propri figli, ma alcuni ragazzi sono rimasti. Dopo l'intervento tecnico le temperature hanno iniziato ad alzarsi, verso le 11.30-12, tornando poi a essere adeguate".

All'Isiltep di Verrès, dove ieri gli studenti hanno protestato per il freddo, "il dirigente scolastico - spiega Fey - ha incontrato gli studenti e ha mandato una comunicazione anche alle famiglie: alcune classi avevano una temperatura più bassa rispetto a quella prevista. Ora faranno una mappatura delle temperature e qualora ci fossero dei locali con temperature basse cercheranno di spostare queste classi. Credo che anche in questo caso il problema sia rientrato".

Riguardo al liceo Bérard, dove ieri le lezioni erano state temporaneamente sospese per via di un guasto al sistema di riscaldamento, "il problema è stato risolto con il lavoro dei tecnici. Stamane le temperature erano adeguate", aggiunge la sovraintendente agli studi.