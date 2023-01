Scuola: Marzi, a Isiltep Verres si valuta nuova caldaia

"Nel complesso scolastico Isiltep di Verrès sono presenti due caldaie a gas per il riscaldamento della struttura. Queste ultime sono datate e, nell'attesa dell'intervento più organico sugli impianti tecnologici, già in programmazione, si sta procedendo a una manutenzione continuativa e quotidiana per la difficoltà di reperire le componenti sostitutive danneggiate. Al momento è necessario garantire un monitoraggio quotidiano dell'impianto per poterne garantire il funzionamento precario. Nel frattempo, stiamo valutando di reperire una caldaia sostitutiva, verificando anche la disponibilità di eventuali caldaie poco utilizzate interne all'Amministrazione". Lo ha detto l'assessore regionale Carlo Marzi dopo la protesta degli studenti per le temperature - fino a 14 gradi - registrate in alcune classi dell'ex cotonificio Brambilla, a Verres. "Nel progetto per la sostituzione degli impianti tecnologici - aggiunge - è prevista anche la sostituzione delle unità di trattamento aria per risolvere definitivamente il problema. Gli altri problemi segnalati (finestre e porte) sono dovuti ad un utilizzo non adeguato delle stesse, i lavori di sostituzione delle maniglie delle porte sono già stati affidati e verranno a breve eseguiti".