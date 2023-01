Auto bruciate a Chatillon, si indaga per dolo

Incendio doloso: è l'ipotesi principale dei vigili del fuoco che hanno ispezionato le tre auto bruciate (una Fiat Panda, una Ford Fiesta e una Hyundai i20) nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio a Chatillon. Non sono state trovate tracce di acceleranti (come ad esempio alcol o benzina) ma nessun'altra causa pare compatibile con il rogo, al di là dell'incendio innescato volontariamente.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri e dell'accaduto si occupa anche la procura di Aosta.

Il rogo è divampato verso la mezzanotte in via Martiri della Libertà, negli stalli di sosta di fronte a un condominio. E' partito dalla parte posteriore di un'auto coinvolgendo le altre due e lambendo anche la vicina palazzina, dove abitano le proprietarie, due sorelle e la loro madre.