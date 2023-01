Legge elettorale: comitato riforma, pagina nera per ConsVda

"E' una pagina nera nella storia del Consiglio regionale e dell'Autonomia". Così il comitato per la riforma elettorale commenta la decisione del Consiglio Valle di non approvare lo svolgimento di un referendum consultivo. "Posti di fronte alla legittima richiesta di consultare la popolazione - si legge in una nota - 33 consiglieri su 35 si sono comportati come una casta che vuole poter manovrare, fare e disfare a piacimento senza interferenza da parte della popolazione. Nel corso del dibattito consiliare si è assistito ad una sequela di argomentazioni pretestuose per non fare il referendum consultivo. La maggioranza dei consiglieri regionali vuole decidere sulle materie importanti senza sentire l'opinione degli elettori. Tanto varrebbe cancellare dallo Statuto speciale e dalla Legge regionale 19/2003 gli strumenti di partecipazione come i referendum abrogativi, propositivi e consultivi".

Il comitato, in conclusione, "protesta contro un atteggiamento arrogante e antidemocratico" e dichiara che "la vicenda non finisce qui: l'azione per una riforma radicale del sistema elettorale proseguirà individuando altre forme e modalità al fine di conseguire l'obiettivo della riforma che è indispensabile per un cambiamento della politica valdostana".