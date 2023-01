Legge elettorale: Cretier, priorità è riforma nel 2023

"Deve essere il Consiglio regionale che si prende l'onere e l'onore di scrivere una legge elettorale, in breve tempo, chiara e completa nel confronto delle forze politiche presenti in questa Aula: una priorità era che nel 2023, a metà mandato, si scrivesse la norma per rendere stabile la Legislatura per almeno 5 anni". Lo ha detto il capogruppo di Federalisti progressisti-Partito Democratico, Paolo Cretier, intervenendo nel dibattito sul referendum consultivo sulla proposta di legge numero 58 riguardante le norme per l'elezione dell'Assemblea.

"Ogni partito, movimento, gruppo consiliare - ha aggiunto - avrà delle puntuali richieste da evidenziare, ma alcuni punti fermi devono essere scritti chiaramente e devono essere il fondamento su cui costruire una solida e duratura maggioranza. Alcuni mi hanno ricordato che non esistono 'maggioranze bulgare' la storia del Consiglio ci ricorda che di inciampi ve ne sono stati tanti.

Quindi sono gli eletti che devono essere responsabili, propositivi, efficaci e veloci".