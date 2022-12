Capodanno: botti vietati ad Aosta, Courmayeur e Quart

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - I comuni di Aosta, Courmayeur e Quart hanno vietato tramite ordinanze l'uso di botti, petardi, lanterne e di ogni articolo pirotecnico, anche se con solo effetto luminoso, durante la notte di San Silvestro.

L'inosservanza del divieto potrà comportare una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Se ai piedi del Monte Bianco il divieto vale dalle ore 19 del 31 dicembre alle 10 del primo gennaio, ad Aosta e Quart è invece più esteso (rispettivamente dal 31 dicembre all'8 gennaio e dal 30 dicembre al 7 gennaio 2023) e valido "fatte salve eventuali autorizzazioni specifiche rilasciate dall'autorità a ciò preposta".

"Sebbene legalmente venduti e commercializzati, l'utilizzo di tali dispositivi - fa sapere il Comune di Aosta in una nota - costituisce un rischio potenziale per l'incolumità pubblica, e potrebbe infastidire e spaurire eventuali animali vaganti, ivi compresi i volatili, oltreché cagionare situazioni potenziali di innesco di incendi pericolosi. Inoltre, eventuali ferimenti o traumatismi causati da tali pratiche comporterebbero il congestionamento dei servizi di primo soccorso e cura emergenziale presso i presidi ospedalieri ubicati all'interno del perimetro della città, già gravati in maniera significativa a causa della situazione di attuale incremento dei casi di complicazioni a seguito dell'influenza e all'attenuato, ma ancora perdurante, contagio da Covid-19". (ANSA).