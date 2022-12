Aosta: approvato il bilancio previsionale da quasi 100 mln

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - Via libera a maggioranza dal Consiglio comunale di Aosta al bilancio di previsione 2023-2025 e alle note di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025. Non ci sono stati voti contrari: su 24 consiglieri presenti, si sono espressi a favore in 19 mentre i cinque della minoranza si sono astenuti. Per il 2023 il bilancio previsionale pareggia a 99 milioni 667 mila euro, di cui 62 milioni 720 mila euro destinati alla spesa corrente. Le entrate di natura tributaria ammontano a 21 milioni 310 mila euro, quelle in conto capitale a 25 milioni 691 mila euro (anche grazie ai fondi del Pnrr).

"E' un bilancio sano, che sta in equilibrio. Dobbiamo essere consapevoli - ha detto il sindaco, Gianni Nuti - che la Regione è intervenuta con un contributo straordinario di un milione per far fronte alle spese energetiche. Speriamo che questo sostegno prosegua anche in un'ottica di ruolo centrale della città: il 2023 sarà un anno strategico per la legge di Aosta capitale".

Per Cristina Dattola (La Renaissance Valdôtaine) "è mancato un coinvolgimento nel percorso decisionale, per cui a nostro parere non è stato rispettato il numero di cittadini che rappresentiamo. Non vi sono dati concreti per esprimerci".

"Di questo bilancio - ha detto Bruno Giordano (Lega) - apprezziamo la visione panoramica adottata e l'equilibrio nel finanziare fin da subito tutti i servizi dell'ente: è un fatto nuovo. L'altro apprezzamento è per l'approvazione, avvenuta per il secondo anno consecutivo, nell'anno solare: questo dà la possibilità di spendere fin da subito".

"Ci riserviamo di pronunciarci nel merito man mano che gli indirizzi si presenteranno. Come Forza Italia impronteremo con ragionevolezza il nostro comportamento", ha spiegato Renato Favre (FI). (ANSA).