Regione: Machet (Uv), 'molte convergenze con Lega-Forza Italia'

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC - L'incontro con le commissioni politiche di Forza Italia e Lega "è servito a capire che su molti temi abbiamo delle convergenze e a capire quali sono gli obiettivi per la Valle d'Aosta nel futuro. Abbiamo degli elementi da presentare al Conseil fédéral". Così la presidente dell'Union valdotaine, Cristina Machet, al termine della riunione durata un'ora e mezza e convocata nell'ambito delle consultazioni per allargare la maggioranza regionale. "Abbiamo affrontato soprattutto i grandi temi che vedono protagonista la Valle d'Aosta nel medio e lungo periodo" e "condiviso le reciproche posizioni". Ma è "prematuro" affermare che ci sono le condizioni per allargare la maggioranza al centrodestra. Infatti "oggi ci premeva avere una serie di argomenti e di temi da sottoporre ai nostri organismi, al Comité e al Conseil fédéral.

Abbiamo raccolto questi elementi, da qui proseguiremo con una seconda analisi". Prima di arrivare al Conseil fédéral, l'Uv dovrà ancora convocare la commissione politica Pcp. L'incontro potrebbe tenersi dopo le festività di inizio anno.

Secondo Machet "non va enfatizzata questa crisi perché in questo momento una maggioranza c'è, l'Uv sta cercando di rinforzarla e le strade in questo momento sono ancora aperte.

Vorrei lanciare un messaggio di fiducia: il cittadino in questo momento è un po' sconfortato, quasi che i nostri consiglieri stiano tutto il giorno a occuparsi della crisi e delle questioni politiche. In realtà stanno tutto il giorno a occuparsi di amministrazione e poi in un momento come questo cerchiamo di fare dei confronti, e li facciamo con tutti, per riuscire a migliorare la situazione, che non è di crisi o di emergenza, ma è una situazione in questo momento ancora gestibile". (ANSA).