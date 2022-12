Regione: Boldi (Lega), 'incontro con Uv 'assolutamente positivo'

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC - L'incontro di stamane tra le commissioni politiche dell'Union valdotaine e di Lega e Forza Italia è stato "assolutamente positivo". Così la segretaria regionale della Carroccio, Marialice Boldi, al termine della riunione durata un'ora e mezza nella sede del Mouvement e convocata nell'ambito delle consultazioni per un allargamento della maggioranza regionale.

"Abbiamo parlato - ha aggiunto - di problemi, di tematiche da affrontare e da condividere, semplicemente questo. Si è parlato di programmi e non di poltrone". Come centrodestra, ha detto Boldi, "rappresentiamo una consistente parte dei consiglieri regionali. Questo non vuol dire che vogliamo essere a tutti i costi predominanti, perché mettiamo l'accento sulle tematiche.

Non facciamo assolutamente questioni di 'io ho una forza maggiore...', non andiamo a fare il braccio di ferro, assolutamente".

Quello di oggi, le ha fatto eco Emily Rini, segretaria regionale di Forza Italia, "è stato un incontro positivo, interlocutorio, iniziale, dove abbiamo parlato di temi e quindi lo riteniamo un primo passo positivo". Alla base del confronto "noi poniamo dei valori che devono essere comuni. Quindi con tutte quelle forze che vedono il futuro della Valle d'Aosta nella stessa misura". (ANSA).