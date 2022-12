In tenda sul Monte Bianco, sindaco denuncia alpinisti-youtuber

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC - Il sindaco di Saint-Gervais (Francia), Jean Marc Peillex, ha annunciato di aver denunciato due giovani alpinisti che hanno dormito in tenda sul Monte Bianco per poi caricare su un canale Youtube (Instinct sauvage) il video della loro esperienza.

Secondo Peillex, noto per le sue prese di posizione a tutela del Monte Bianco, i due hanno violato il decreto prefettizio del 1/o ottobre 2020 che ha creato una zona di protezione dell'habitat naturale della montagna, in particolare la parte che vieta ogni forma di campeggio, come - a detta del sindaco francese - il bivacco.

"Non si tratta - spiega Peillex - di una corsa in cui un bivacco sarebbe stato necessario per proteggere la vita di alpinisti, ma di una vera e propria spedizione" di nove giorni, "preparata con cura e il cui unico obiettivo era" trascorrere una notte in tenda sulla vetta più alta dell'Europa occidentale.

La denuncia del sindaco, sporta alla gendarmeria di Saint-Gervais, è rivolta "per complicità" anche ai due sponsor tecnici dei giovani alpinisti. Il sindaco invita il prefetto a fare lo stesso, auspicando che lo imitino anche le associazioni ambientaliste.

Il video di 45 minuti al momento conta poco più di 1.500 visualizzazioni ed è online dal 20 novembre scorso, ma il sindaco spiega di averne avuto notizia solo il 26 dicembre.

